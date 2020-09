Red 23:08 Scoperta evasione fiscale per oltre 111mila euro Le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore del turismo marittimo con sede a Castiadas, che non ha dichiarato al Fisco 111.229euro ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, un´Iva pari a 11.536euro e un’imposta di registro di 2.732euro inerente la mancata registrazione di affitto d’azienda effettuato a favore di terzi



CASTIADAS - Le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore del turismo marittimo con sede a Castiadas. L'azienda è stata individuata coniugando l’attività informativa derivante dal controllo del territorio con le risultanze scaturite dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri, è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap, con particolare riferimento all’analisi della documentazione extracontabile reperita presso la sede della società e nel domicilio degli amministratori. Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che l’impresa è da annoverarsi tra i cosiddetti “evasori totali”, vista la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Irap per le annualità dal 2016 al 2018 e dell’Iva per il 2017.



Conseguentemente, l'azienda non ha dichiarato al Fisco 111.229euro ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, un'Iva pari a 11.536euro e un’imposta di registro di 2.732euro inerente la mancata registrazione di affitto d’azienda effettuato a favore di terzi.