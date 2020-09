Red 7:07 Reddito cittadinanza: scoperti due furbetti Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri e quelle della Tenenza di Iglesias hanno individuato due persone, uno residente a Villacidro e l’altro a Sant´Antioco, che hanno indebitamente usufruito del reddito di cittadinanza



CAGLIARI – Prosegue l’attività della Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari mirata alla verifica delle condizioni legittimanti la fruizione del reddito di cittadinanza. Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri e quelle della Tenenza di Iglesias hanno individuato due persone, uno residente a Villacidro e l’altro a Sant'Antioco, che hanno indebitamente usufruito del reddito di cittadinanza.



L’indagine ha permesso di accertare che il villacidrese è risultato avere una situazione patrimoniale immobiliare al di sopra dei limiti previsti dalla legge (30mila euro) e, conseguentemente, di essere privo del diritto ad accedere alla concessione del beneficio. Il secondo, invece, è risultato aver presentato una dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) nella quale non aveva indicato proventi derivanti da vincite ottenute al gioco on-line e il cui importo lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del reddito.



I due sono stati segnalati sia alla Procura della Repubblica di Cagliari, per aver indebitamente percepito una somma complessiva pari a 17.272euro (8mila nel primo caso e 9.272 nel secondo), sia all’Inps, per il recupero dell’indebito percepito. Dall’inizio dell’anno, l'attività nel settore ha portato all’individuazione di 272 casi di irregolarità, per un importo indebitamente percepito pari a oltre 955mila euro complessivi.