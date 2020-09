Red 15:31 Alghero: rinviato il concerto di Davide Casu La Plataforma per la llengua ha deciso di rinviare “Costa Oest a Llevant”, il concerto programmato per la Festa di San Michele, a causa delle condizioni meteorologiche previste per domani







Nella foto: Davide Casu Commenti ALGHERO – La Plataforma per la llengua ha deciso di rinviare “Costa Oest a Llevant”, il concerto di Davide Casu in cartellone per la Festa del Santo Patrono, a causa delle condizioni meteorologiche previste per domani, lunedì 28 settembre. Gli organizzatori hanno già annunciato che il concerto verrà riprogrammato a ottobre, perchè considerano fondamentale che ad Alghero ci possa essere una costante programmazione culturale in algherese. Il concerto faceva parte della programmazione del Sant Miquel Festival, organizzato della Fondazione Alghero con il patrocinio del Comune di Alghero.Nella foto: Davide Casu