A.B. 18:27 Giro delle miniere: annullata la Gran Fondo Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato l’organizzazione ad annullare la frazione prevista a Monteponi e valida anche per il Trofeo Parco Geominerario-Memorial Roberto Saurr





IGLESIAS - La pioggia torrenziale che si è abbattuta su Iglesias ha costretto l’organizzazione del Giro delle miniere ad annullare la seconda frazione della kermesse, la “Gran fondo delle miniere–Trofeo Parco Geominerario-Memorial Roberto Saurra”. Una scelta dolorosa, ma necessaria per la tutela degli atleti, che avrebbero dovuto percorrere alcuni tratti in discesa particolarmente impegnativi.



Con rammarico, il patron della Sc Monteponi Luigi Mascia e il direttore di corsa non hanno potuto fare altro che annunciare ai 150 iscritti l’annullamento della competizione. Invariata, quindi, la situazione in classifica generale, con le quattro maglie rossoblu sulle spalle di Matteo Mascia (Sc Monteponi) in “Fascia A”, Alessandro Nannetti (Team bike Ballero) in “B”, Michele Pittacolo (Pittabike) in “C” e Simonetta Cerquetti (Sc Monteponi) nelFemminile.



«Ci dispiace, ma era inevitabile – afferma Mascia – con due discese lunghe e difficili come quelle previste non era il caso di prendere dei rischi. Se avessimo avuto la certezza di condizioni meteo più favorevoli all’altezza di Arbus avremmo potuto concedere la partenza, ma questa sicurezza, purtroppo, non potevamo averla. Il dispiacere aumenta, perché, la Gran fondo da solitamente un volto alla classifica. Il Giro perde un pizzico di valore sportivo, ma l’incolumità dei corridori viene prima di qualunque cosa”.



Il Giro delle miniere ripartirà quindi domani, lunedì 28 settembre, alle 10, con la quarta "Coppa Città di Pabillonis–Memorial Pietro Espis". Gli atleti dovranno percorrere un anello di 77chilometri interamente pianeggiante e caratterizzato da lunghi rettilinei.