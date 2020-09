Cor 19:45 Classico e Scientifico, 4 classi a casa ad Alghero Covid: tamponi a tappeto su studenti e docenti Prima classe in isolamento Covid ad Alghero

ad Alghero Boom di contagi in Sardegna +139 in un giorno Avviata da questa mattina l’attività di screening dell’Ats su studenti e docenti. Già effettuati la maggior parte dei tamponi. Almeno due le classi in isolamento nei due licei di Alghero: attivata la didattica a distanza fino a nuova disposizione



Ats (Dipartimento di prevenzione servizio d’Igiene e Sanità Pubblica) sulle varie componenti scolastiche; viste le comunicazioni intercorse con le famiglie e l’azione preventiva attivata celermente dalla scuola a tutela di tutta l’utenza scolastica, per quattro classi è attivata dalla giornata di lunedì (28 settembre) la didattica a distanza.



Questa la circolare firmata dal dirigente Mario Peretto. Scuole chiuse fino a nuove disposizioni per le classi 3 A e 4 A del Liceo Scientifico, e per la 5 B Classico e 5 H Linguistico. All'origine di tutto ci sarebbero almeno due casi di positività accertata al SARS-CoV-2 nei due licei.



E' così scattata immediatamente la sorveglianza attiva e tutte le procedure previste dal protocollo per il contenimento dei contagi. Secondo le prime indiscrezioni, la maggior parte degli studenti e docenti interessati avrebbero già effettuato il tampone presso la struttura medica ubicata a Fertilia ed i risultati potrebbero essere comunicati tra le giornate di martedì e mercoledì.



Commenti ALGHERO - Arriva la conferma.