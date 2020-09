A.B. 21:09 La Dinamo espugna Pesaro Prima vittoria stagionale del Banco di Sardegna Sassari, che nel match valido per la prima giornata del campionato italiano si impone 85–95 sulla Vuelle, sbancando il parquet della Vitifrigo Arena







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Repesa risponde con Massenat, Cain, Robinson, Filipovity e Delfino. Filipovity apre le danze per i padroni di casa, Bilan infila i primi punti del Banco, ma la Vuelle piazza un parziale con Delfino, Cain e Robinson e scappa fino al 9-2. Bilan sblocca la Dinamo, che trova il fade away di Bendzius e ricuce. I sassaresi però faticano e perdono diversi palloni, i marchigiani ringraziano e scappano via fino al +10 (18-8). Rotazione di uomini per coach Pozzecco: buon impatto di Pusica e Gandini dalla panchina. Il serbo costruisce un break di 6punti con canestro and one in due azioni fotocopia, con le infrazioni di Robinson che portano la Dinamo sul 23-17. Il tiro allo scadere di Filloy chiude la prima frazione 26-18. Nel secondo quarto, Pesaro scrive il +12 con il minibreak firmato Cain & Tambone: Gandini dalla lunetta accorcia e Burnell riduce lo svantaggio sotto la doppia cifra. La bomba di Pusica, il primo tra i biancoblu a portarsi in doppia cifra con 11punti nei primi 20’ con 3/4 da due e 4falli subiti, da ossigeno al Banco. Pesaro scappa ancora a +1,1 ma gli uomini di Pozzecco costruiscono la rimonta. La Dinamo piazza un break di 2-11: Burnell monetizza il fallo di Delfino, Bilan servito da Bendzius scrive il sesto punto personale, mentre Bendzius non sbaglia a cronometro fermo. La bomba di Spissu costringe Repesa a chiamare il minuto con 90” da giocare: il contropiede chiuso da Burnell dice 42-40 alla fine del primo tempo.



Al rientro dall'intervallo lungo, Delfino colpisce dall’arco, mentre per la Dinamo c’è Bilan: gli isolani restano a contatto, mentre Pusica è un rebus per la difesa marchigiana. Il serbo subisce il sesto fallo e monetizza a cronometro fermo. Pesaro prova a scappare via, ma la Dinamo non ci sta. La tripla di Bendzius vale il -1, Bilan firma il sorpasso chiudendo uno 0-8 biancoblu. Zanotti sblocca i padroni di casa dai 6,75. Kruslin colpisce dall’arco e i due liberi di Spissu su fallo di Delfino portano il Banco sul +4. Botta e risposta tra Filipovity e Bendzius, Pesaro recupera lunghezze in chiusura: il fallo su Robinson permette alla Vuelle di chiudere al 30’ sul 69pari. Treier apre l’ultima frazione, risponde Filipovity. Le due squadre si affrontano in una danza punto a punto: mini allungo del Banco con Burnell, ma Tambone infila il canestro rocambolesco del 76-75. Bilan sale in cattedra e segna 4punti fondamentali: Dinamo avanti 76-79 e c’è timeout Pesaro. La Vuelle esce bene dal minuto e trova la bomba di Massenat per il 79pari. Bendzius da fuori infila il 17esimo punto personale e sigla il sorpasso con la tripla, Massenat tiene i suoi a contatto. Il tap-in di Burnell su errore di Bilan dice +3 con poco più di 3’ da giocare (81-84). Bilan fa 2/2 a cronometro fermo e monetizza il fallo di Cain (81-86). La Dinamo prende definitivamente il controllo della sfida con il canestro di Bendzius, fino all'85-95 finale.



VL PESARO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 85-95:

VL PESARO: Drell, Massenat 13, Filloy 8, Calbini, Cain 10, Robinson 15, Tambone 9, Basso, Serpilli, Filipovity 13, Zanotti 5, Delfino 12. Coach Jasmin Repesa.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 12, Bilan 16, Treier 2, Pusica 15, Kruslin 7, Devecchi, Re, Burnell 18, Bendzius 23, Gandini 2, Gentile, Tillman. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 26-18, 42-40, 69-69.



