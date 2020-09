Cor 19:55 Il Comune si dimentica di riaprire il Parco Tarragona Chiuso venerdì con ordinanza sindacale a causa delle cattive condizioni meteo, allo scadere del divieto nessuno avrebbe provveduto a riaprire i cancelli del Parco Tarragona di Alghero. Protestano alcuni residenti del quartiere







Il Parco Tarragona rimane chiuso. Nonostante il divieto imposto con ordinanza sindacale sia scaduto alle ore 8 di domenica, i cancelli del parco rimangono inspiegabilmente sbarrati: è la denuncia.



Impossibile accedervi, così alcuni residenti inviano alla redazione una eloquente rassegna fotografica datata lunedì 28 settembre, ore 17.30. Chiuso venerdì scorso a causa delle cattive condizioni meteorologiche, allo scadere del divieto i competenti uffici non avrebbero provveduto a riaprire i varchi, e per l'intera giornata di domenica e lunedì nessuno ha potuto frequentare i giardini.



Nella foto: il cancello del Parco Tarragona ancora chiuso al pubblico Commenti ALGHERO - «Le giornate piovose non invogliavano certamente le passeggiate, ma dimenticarsi addirittura di riaprire degli spazi pubblici così frequentati da l'idea di quanta approssimazione vi sia in città tra chi gestisce ed amministra la cosa pubblica». Queste le parole di una cittadina algherese di casa nella via Manzoni.Il Parco Tarragona rimane chiuso. Nonostante il divieto imposto con ordinanza sindacale sia scaduto alledi domenica, i cancelli del parco rimangono inspiegabilmente sbarrati: è la denuncia.Impossibile accedervi, così alcuni residenti inviano alla redazione una eloquente rassegna fotografica datata. Chiuso venerdì scorso a causa delle cattive condizioni meteorologiche, allo scadere del divieto i competenti uffici non avrebbero provveduto a riaprire i varchi, e per l'intera giornata di domenica e lunedì nessuno ha potuto frequentare i giardini.Nella foto: il cancello del Parco Tarragona ancora chiuso al pubblico