Massi sull´Alghero-Bosa, ristretta la carreggiata

ALGHERO - Pericolo strada panoramica che collega le città di Alghero e Bosa. Poco dopo le 3 di questa notte una frana ha interessato il costone a monte della Strada Provinciale 105. Alcuni massi di grandi dimensioni sono rotolati giù finendo per invadere parzialmente la strada in prossimità del chilometro 2. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di Alghero che hanno messo in sicurezza la zona e interdetto al traffico veicolare una parte della carreggiata. Chiusa una corsia sino alla messa in sicurezza definitiva del costone.

nella foto: alcuni dei massi scivolati sull'Alghgero-Bosa