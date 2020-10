Si ribalta sull´Asse mediano e travolge tre auto

Cor 29 settembre 2020 Si ribalta sullŽAsse mediano e travolge tre auto unŽautovettura intorno alle 2.45 di questa notte è uscita di strada su Viale Armando Diaz a Cagliari finendo la propria corsa nei parcheggi dellŽarea adiacente alla fiera







Sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco con sede al porto di Cagliari. Il conducente è stato immediatamente trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari dal personale del 118. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone.



Gli operatori dei vigili del fuoco, all'arrivo sul posto, hanno delimitato l'area e provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della sede stradale e dell'area circostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cagliari per la viabilità, gli accertamenti e i rilievi di legge. Commenti CAGLIARI - Per cause in corso di accertamento un'autovettura intorno alle 2.45 di questa notte è uscita di strada su Viale Armando Diaz, ribaltandosi più volte e finendo la propria corsa nei parcheggi dell'area adiacente alla fiera di Cagliari. Danneggiate tre auto in sosta.Sul posto la squadra di pronto intervento "" del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco con sede al porto di Cagliari. Il conducente è stato immediatamente trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari dal personale del 118. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone.Gli operatori dei vigili del fuoco, all'arrivo sul posto, hanno delimitato l'area e provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, della sede stradale e dell'area circostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cagliari per la viabilità, gli accertamenti e i rilievi di legge.