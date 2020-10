A.B. 21:22 Basket: Trieste sbanca il PalaSerradimigni Esordio casalingo amaro per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che cede 72-74 contro i ragazzi di coach Eugenio Dalmasson nel match valido per la seconda giornata della regular season







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Dalmasson risponde con Fernandez, Udanoh, Grazulis, Doyle e Alviti. Il Banco parte forte e piazza un break in apertura di 10punti: Bilan apre le danze, Spissu colpisce dall’arco e Kruslin trascina i sassaresi con 5punti in fila. A sbloccare gli ospiti è l’ex Venezia Udanoh, ma Kruslin è on fire e colpisce dai 6.75. Dalmasson chiama minuto e i suoi escono bene dal time-out con la bomba di Doyle e il contropiede di Laquintana. Kruslin si porta in doppia cifra (11punti dopo 20’) e Burnell posterizza Grazulis. Rotazione di uomini per la Dinamo: dopo quasi un mese, ritorna in campo Stefano Gentile, che subito si fa vedere con un miniparziale di 4punti, mentre Fernandez prova ad accorciare. La bomba di Stegent chiude la prima frazione 22-11. Trieste rientra in campo con aggressività e voglia di riprendere in mano l’inerzia della partita: la squadra di Dalmasson si affida a Fernandez e, dal -11 si riporta a -4. Kruslin interrompe il break triestino, ma gli ospiti non si fermano e si riportano a un possesso di distanza. La Dinamo fatica a trovare il canestro, Kruslin è costretto a lasciare il campo dopo un contatto: Pusica mette a referto i primi punti a cronometro fermo, mentre il terzo fallo confina Burnell alla panchina. Dopo lo 0/4 dall’arco, Benzius infila la bomba del 37-29. Il break di 0-6 dei biancorossi trascinati da Fernandez accorcia le distanze e, alla seconda sirena, il tabellone dice 37-35.



Al rientro dall'intervallo lungo, Fernandez scrive il 37-37, Burnell si mette in proprio e costruisce un mini allungo sassarese, ma l’ex Dinamo tiene a contatto Trieste. Il Banco sigla un break di 6-0, controbreak ospite: -1 con il reverse di Doyle. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto, Burnell fa 1/2 ai liberi, ma Udanoh scrive il 48-48 al 27’. I padroni di casa mettono la testa avanti con Pusica e il coast to coast di Spissu per il 52-51. La tripla di Laquintana riporta Trieste a -1 e si prende anche il fallo in attacco di Gentile. Gandini monetizza il fallo di Laquintana e chiude al 30’ 56-52. L’ultima frazione si apre con il tecnico a capitan Devecchi: monetizzano gli ospiti, che si riportano a un possesso dalla lunetta. Pusica prende le redini della squadra con due canestri importanti: spinta dal giocatore serbo il Banco scrive il +4, ma Alviti punisce la difesa sassarese dai 6,75 e Trieste rialza la testa: 64-64 e poi il sorpasso: a 6’16” dalla fine, coach Pozzecco vuole parlarci su. Udanoh allunga sul +4, ma la tripla di Pusica riporta i padroni di casa a -1. Doyle fa 1/2 a cronometro fermo, Burnell in uno contro uno riporta i padroni di casa in parità con poco meno di 4’ da giocare. Il tabellone resta inchiodato sul 69-69 per quasi 2’, la Dinamo trova il canestro con Burnell a rimorchio sul tiro di Spissu. Il quarto fallo di Bilan manda Fernandez in lunetta: l’ex di giornata non sbaglia e ristabilisce la parità. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro, Pusica riporta avanti di 1 i suoi e induce Udanoh al fallo in attacco. Trieste però trova la magia e, dopo l’errore, cattura rimbalzo in attacco e punisce da fuori con Doyle con 11” sul cronometro per il 72-74. Ultima azione per la Dinamo, che però non trova il canestro con Gentile: Trieste strappa la vittoria.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 72-74:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, Bilan 5, Treier, Pusica 16, Kruslin 16, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 7, Gandini 2, Gentile 6, Tillman. Coach Gianmarco Pozzecco.

PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica, Upson 3, Fernandez 20, Arnaldo, Laquintana 11, Udanoh 6, Da Ros 4, Grazulis 4, Doyle 14, Alviti 12. Coach Eugenio Dalmasson.

