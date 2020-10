Red 13:09 Lavori per rete fognaria Lungomare Anglona Verranno così risolti i problemi di sversamento di reflui sulla spiaggia della Marina di Castelsardo. I lavori, a partire da lunedì, saranno eseguiti dall´Impresa Acciona Agua, per conto di Abbanoa







Verrà quindi realizzata una nuova linea fognaria interrata, in Via Lungomare Anglona, della lunghezza di circa 370metri, per un importo lavori di oltre 80mila euro, che andrà a sostituire la precedente canaletta in cemento, tipo semiovoidale, con sovrastante chiusura a copertine, ceduta in più punti, con il percorso ostruito dai detriti, che permette quindi il disperdere dei reflui nel terreno, e di conseguenza a mare. Lo sversamento di reflui in quel tratto di costa è una problematica che la città si trascinava da decenni e che puntualmente ad ogni campagna elettorale “viene a galla” ma, tra annunci, promesse, finora tutti gli impegni sono stati puntualmente disattesi. Inoltre, è dei giorni scorsi anche la notizia che è in fase di approvazione, il progetto definitivo del nuovo depuratore che servirà l'intero territorio di Castelsardo e Lu Bagnu. «Grazie al presidente di Egas Fabio Albieri e alla grande disponibilità avuta dai vertici e dei tecnici di Abbanoa, siamo riusciti in breve tempo a risolvere problemi ambientali che ci eravamo prefissi come obiettivo e che andavano avanti da decenni - afferma Capula - Quest'Amministrazione sta dimostrando di puntare alla salvaguardia dell'ambiente della nostra città, per tutelare la salute di cittadini e visitatori, valorizzando nel contempo l'offerta turistica».



Commenti CASTELSARDO – Inizieranno lunedì 12 ottobre, da parte dell'Impresa Acciona Agua, per conto di Abbanoa, i lavori per la sostituzione della condotta fognaria insistente sul Lungomare Anglona, compresa la sostituzione degli allacciamenti privati esistenti. Un intervento atteso da anni da cittadini e non, esasperati dai continui sversamenti di reflui verso la sottostante spiaggia e scogliera della Marina, e dalle conseguenti, doverose e continue, ordinanze di divieto di balneazione che provocavano, oltre al pericolo per la salute pubblica anche un danno di immagine per la città che ha fondato il suo modello di sviluppo, principalmente sul turismo. L'intervento è stato richiesto dall'attuale Amministrazione comunale, già nei giorni immediatamente successivi all'insediamento, e si è concretizzato in un tavolo tecnico, tenuto in piena estate a Cagliari, nella sede dell'Egas, alla presenza del presidente Fabio Albieri, di funzionari e tecnici di Abbanoa, del sindaco Antonio Maria Capula, degli assessori comunali all'Ambiente Roberto Fiori e alle Manutenzioni Roberto Pinna.