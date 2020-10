Red 21:06 Estetista in nero occulta 14mila euro al Fisco L´indagine delle Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch ha scoperto a Capoterra un´attività che ha consentito di rilevare, oltre la mancata comunicazione di inizio dell’attività di estetista e mancata attribuzione della partita Iva, ricavi effettivamente conseguiti per 13.998euro, da cui discende un’Iva per 3.079euro, cifre, queste, sconosciute al Fisco



CAPOTERRA - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un'attività operante nel settore dell’estetica, per il periodo d’imposta 2020. L’attività, con sede a Capoterra, è stata individuata attraverso le informazioni acquisite attraverso le quotidiane attività di controllo del territorio, successivamente approfondite con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo.



L'analisi preliminare ha evidenziato che l'estetista svolgeva abusivamente la propria attività in assenza dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni previste. Dopo l'accesso nell'esercizio, è stata reperita documentazione extra-contabile, che ha consentito di rilevare, oltre la mancata comunicazione di inizio dell’attività di estetista e mancata attribuzione della partita Iva, ricavi effettivamente conseguiti per 13.998euro, da cui discende un’Iva per 3.079euro, cifre, queste, sconosciute al Fisco. Inoltre, a margine delle violazioni di natura tributaria, è stato elevato un verbale di natura amministrativa in relazione al mancato possesso del titolo abilitativo alla professione di estetista che prevede l’irrogazione di una sanzione pari, nel massimo, a 2.582 euro.