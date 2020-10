Capo Pecora, precipita dalla parete e muore

22:12 Anti-Covid a Sassari: sanzionati sette studenti Ieri, sono stati sanzionati, con una multa da 400euro ciascuno, sette studenti del Liceo Scientifico. Per una decina di minuti, gli agenti della Polizia locale in borghese li hanno osservati mentre chiacchieravano in gruppo senza mascherina, o con il dispositivo sotto il mento. Alla fine, sono intervenuti per identificarli e sanzionarli