Red 20:45 Escursionisti scomparsi: li ritrovano i Forestali Mercoledì sera, il Corpo forestale ha ricevuto una richiesta di supporto operativo nella ricerca di due coniugi, nelle campagne di Serri, in località Badinalli, dove erano presenti sia i Vigili del fuoco, sia i Carabinieri. I due coniugi sono stati rintracciati attorno all´1.30 di giovedì



NURRI – Mercoledì sera, il Corpo forestale ha ricevuto una richiesta di supporto operativo nella ricerca di due coniugi, nelle campagne di Serri, in località Badinalli, dove erano presenti sia i Vigili del fuoco, sia i Carabinieri. La situazione risultava critica per la sopraggiunta oscurità.



Acquisita la notizia sulla direzione ipotetica presa dai due dispersi (un 70enne e una 65enne), la pattuglia della Stazione forestale di Isili, avvalendosi della profonda conoscenza del territorio, ha deciso di portarsi in una località sopraelevata come punto di inizio delle ricerche, che sono proseguite nelle contermini aree, particolarmente impervie, per proseguire in direzione del Rio Mulargia.



All'1.30 circa di giovedì, i due coniugi sono stati rintracciati dal comandante della Stazione Forestale e da un volontario di Nurri, in un canalone impervio e con presenza di fitta vegetazione arborea e arbustiva. Valutate le discrete condizioni fisiche dei due, i forestali hanno deciso di rientrare verso la più vicina pista, distante 400metri, per proseguire fino al punto di contatto con le forze impegnate nelle ricerche, sorreggendo la signora e fornendole l’abbigliamento termico del Corpo.