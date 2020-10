A.B. 18:49 Calcio a 5: prima vittoria per la Futsal Alghero Dopo il pareggio all´esordio, arriva il primo colpo pieno della compagine giallorossa, che batte 7-6 la Futsal 4 Mori nel match valido per la seconda giornata del campionato regionale di serie C1







PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti bianche, con qualche occasione da entrambe le parti e tre legni colpiti (uno dai giallorossi e due dagli ospiti). La Futsal 4 Mori ha anche a disposizione un tiro libero, ma Medas spedisce alto.



SECONDO TEMPO. A inizio ripresa, uno-due micidiale per la formazione ospite, ma Canu accorcia subito dopo. Maza firma il pari e poi serve l’assist a Sechi per il 3-2. Fozzi croce e delizia: combina un pasticcio regalando il pareggio agli ospiti ma, poco dopo, si fa perdonare e regala il nuovo vantaggio. Neanche il tempo di gioire, che la Futsal Alghero viene riagguantata con un tiro libero. Ospiti che mettono anche la freccia, ma con il portiere di movimento i giallorossi arrivano al 7-5 (a segno Trevisan, Fozzi e Maza). Un po’ di sofferenza finale, con la formazione algherese che si complica la vita da sola e gli ospiti che, a pochi secondi dalla fine, tentano il tutto per tutto, riuscendo però solo a rendere meno pesante il passivo.



Nella foto: Luan Maza, autore di una doppietta Commenti ALGHERO - Prima vittoria per la Futsal Alghero. Dopo il pareggio all'esordio, arriva il primo colpo pieno della compagine giallorossa, che batte 7-6 la Futsal 4 Mori nel match valido per la seconda giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Tre punti importanti per la squadra di casa, dopo una partita non bellissima.PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti bianche, con qualche occasione da entrambe le parti e tre legni colpiti (uno dai giallorossi e due dagli ospiti). La Futsal 4 Mori ha anche a disposizione un tiro libero, ma Medas spedisce alto.SECONDO TEMPO. A inizio ripresa, uno-due micidiale per la formazione ospite, ma Canu accorcia subito dopo. Maza firma il pari e poi serve l’assist a Sechi per il 3-2. Fozzi croce e delizia: combina un pasticcio regalando il pareggio agli ospiti ma, poco dopo, si fa perdonare e regala il nuovo vantaggio. Neanche il tempo di gioire, che la Futsal Alghero viene riagguantata con un tiro libero. Ospiti che mettono anche la freccia, ma con il portiere di movimento i giallorossi arrivano al 7-5 (a segno Trevisan, Fozzi e Maza). Un po’ di sofferenza finale, con la formazione algherese che si complica la vita da sola e gli ospiti che, a pochi secondi dalla fine, tentano il tutto per tutto, riuscendo però solo a rendere meno pesante il passivo.Nella foto: Luan Maza, autore di una doppietta