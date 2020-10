Cor 19:54 Alghero-Torino, Blue Air cancella novembre Nuova tegola per la Sogeaal. Cancellati tutti i voli programmati su Caselle per il mese di novembre. Il collegamento dovrebbe ripartire il 1 dicembre con frequenza trisettimanale



summer, poi il lungo inverno. Che mai come quest'anno si preannuncia incerto e freddo sul versante dei collegamenti, a causa anche delle incertezze dettate dall'emergenza Covid.



Oltre alle annunciate sospensioni sul fronte Ryanair, easyJet, Vueling e WizzAir, nuova tegola sulla Sogeaal. Cancellati dalla BlueAir tutti i voli programmati su Torino Caselle per il mese di novembre.



L'Alghero-Torino, salvo ulteriori e non previste modifiche, dovrebbe così proseguire regolarmente fino al 31 ottobre, per poi riprendere da martedì 1 dicembre con frequenza trisettimanale (tratte il martedì, giovedì e sabato). Commenti ALGHERO - L'aeroporto di Alghero si prepara ad un lungo letargo. Ancora qualche collegamento inserito nella, poi il lungo inverno. Che mai come quest'anno si preannuncia incerto e freddo sul versante dei collegamenti, a causa anche delle incertezze dettate dall'emergenzaOltre alle annunciate sospensioni sul fronte Ryanair, easyJet, Vueling e WizzAir, nuova tegola sulla Sogeaal. Cancellati dalla BlueAir tutti i voli programmati su Torino Caselle per il mese di novembre.L'Alghero-Torino, salvo ulteriori e non previste modifiche, dovrebbe così proseguire regolarmente fino al 31 ottobre, per poi riprendere da martedì 1 dicembre con frequenza trisettimanale (tratte il martedì, giovedì e sabato).