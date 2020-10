video 17:09 Saltano i tombini all´Ospedale, strade allagate E´ sufficiente un breve acquazzone di non eccezionale entità per mandare in tilt il sistema di scolo delle acque di prima pioggia ad Alghero. Problemi che si acuiscono ogni anno di più ed in assenza delle adeguante opere manutentive in tombini e caditoie. Ancora gravi disagi all´ingresso dell´Ospedale Regina Margherita, completamente sott´acqua come qualche settimana fa. Strada chiusa poco dopo le ore 15 e agenti della polizia locale sul posto. Le immagini