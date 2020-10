Cor 9:06 Domenica bestiale, Alghero a secco Nessuna comunicazione a cittadini e titolari di pubblici esercizi. Gran brutto risveglio per famiglie e attività. Manca l’acqua nella città di Alghero, si ipotizza un guasto nella rete. Intanto esplode la rabbia per la totale mancanza di un’adeguata comunicazione alla cittadinanza



Commenti ALGHERO - Gran brutto risveglio, quello odierno, per cittadini e titolari di pubblici esercizi ad Alghero. Neanche un filo d’acqua dai rubinetti, ma soprattutto neanche una comunicazione di servizio affinché famiglie e attività potessero organizzarsi adeguatamente. Secondo alcune indiscrezioni il grave disservizio sarebbe attribuibile ad una rottura della condotta in prossimità di via Cravellet, che avrebbe obbligato Abbanoa all’interruzione dell’erogazione idrica in tutta la città.