Cor 15:20

Omicidio di Michela Fiori, sentenza il 5 novembre

Il legale di Marcello Tilloca, già condannato a 30 anni, ha chiesto la perizia psichiatrica. Contrari tutti i legali di parte civile che hanno avvalorato la richiesta del procuratore generale

Commenti

ALGHERO - Nuovo rinvio (al 5 di novembre) per la sentenza della Corte d'assise d'appello di Sassari per l'omicidio di Michela Fiori, la donna ammazzata nella sua casa di Alghero dall'ex marito, Marcello Tilloca, 44enne e condannato a 30 anni in primo grado. Nel corso dell'udienza odierna, il difensore ha sostenuto l'infermità mentale e richiesto ancora una volta una perizia psichiatrica, escludendo l'aggravante della premeditazione. Davanti alla Corte sono intervenuti gli avvocati di parte civile: tutti hanno avvalorato la conferma della condanna a 30 anni, come richiesto dal procuratore generale Stefano Fiori. Fuori dal tribunale, il sit in silenzioso della Rete delle Donne di Alghero.