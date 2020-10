Cor 16:03 Alghero, Conoci: nessuna piazza chiusa Lo riferisce lo stesso primo cittadino algherese, che però annuncia maggiori controlli per il rispetto della normativa contro gli assembramenti, soprattutto nelle ore notturne



Commenti ALGHERO - Nonostante non manchino in città occasioni e luoghi abbastanza noti, fulcro della vita notturna di giovani e giovanissimi, «nessuna ordinanza di chiusura di piazze è prevista ad Alghero». Lo riferisce il sindaco Mario Conoci, dopo aver preso parte in mattinata alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a Sassari. Una linea concordata con gli altri sindaci - riferisce il primo cittadino algherese - che però annuncia una stretta sui controlli per il rispetto della normativa contro gli assembramenti. Proprio sulle attività di controllo del territorio, oltreché sulle misure pensate per favorire il rispetto delle indicazioni normative, il sindaco dovrà riferire presto in Aula perchè oggetto di una dettagliata interrogazione urgente da parte di sette consiglieri comunali [ LEGGI ].