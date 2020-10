Cor 17:36 Per la Germania, Sardegna a rischio Covid Quarantena al rientro in Germania. Oltre all´Isola ci sono Val d´Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo



Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie dovrà fare una quarantena obbligatoria di 14 giorni. L'alternativa è sottoporsi a un test per il Covid all'arrivo in Germania. Le nuove regole valgono a partire dalla giornata di sabato prossimo. Nell'elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l'Austria. Commenti CAGLIARI - Figura anche la Sardegna fra le regioni italiane inserite dal governo tedesco tra quelle ad alto rischio. Oltre all'Isola ci sono Val d'Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo.Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie dovrà fare una quarantena obbligatoria di 14 giorni. L'alternativa è sottoporsi a un test per il Covid all'arrivo in Germania. Le nuove regole valgono a partire dalla giornata di sabato prossimo. Nell'elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l'Austria.