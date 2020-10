Red 9:37 Auto in fiamme nella notte a Carbonia Ignoti, utilizzando liquido infiammabile, hanno incendiato la Volkwagen Touran di un operaio parcheggiata in Via Nuoro, a Carbonia. Sul posto, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Roma e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile



CARBONIA - Auto in fiamme nella notte tra giovedì e venerdì. Ignoti, utilizzando liquido infiammabile, hanno incendiato la Volkwagen Touran di un operaio parcheggiata in Via Nuoro, a Carbonia. Sul posto, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Roma e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile.