Risveglio all´asciutto alla Pietraia: polemiche

Il risveglio nel popoloso quartiere della Pietria, infatti, è stato completamente all'asciutto. I lavori programmati fino alle 17 di ieri pare non abbiano avuto termine, così l'erogazione dell'acqua, chiusa dalla mattina (8.30) non è avvenuta. Immaginabili le conseguenze: famiglie e attività completamente a secco e, cosa ancora più grave, all'oscuro di tutto perchè non informate con tempestività del grave disservizio. Una vergogna. Commenti ALGHERO - «Una beffa, così non si può più andare avanti». «Perchè nessuno ci avverte del protrarsi del disservizio». «Manca l'acqua ma ne da Abbanaoa ne dal Comune ci avvertono». «Sempre peggio, una città martoriata». Sono soltanto alcune delle lamentele che dalla sera di giovedì alla mattina odierna rimbalzano contro l'Amministrazione comunale algherese e la società che in Sardegna gestisce l'erogazione idrica, Abbanoa.Il risveglio nel popoloso quartiere della Pietria, infatti, è stato completamente all'asciutto. I lavori programmati fino alle 17 di ieri pare non abbiano avuto termine, così l'erogazione dell'acqua, chiusa dalla mattina (8.30) non è avvenuta. Immaginabili le conseguenze: famiglie e attività completamente a secco e, cosa ancora più grave, all'oscuro di tutto perchè non informate con tempestività del grave disservizio. Una vergogna.