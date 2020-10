A.B. 10:37 Karate: Cecilia Gobbino rappresenta la Sardegna La portacolori della Martial Gym Alghero ha partecipato alle selezioni di Cabras guadagnandosi l´ambito privilegio di rappresentare la Sardegna sia nel Kata (forme), sia nel Kumite(combattimento) nel Campionato nazionale delle delegazioni







Nella foto: Maurizio e Cecilia Gobbino Commenti ALGHERO - Si sono svolte a Cabras le selezioni per una rappresentativa di karate Fijlkam da inviare a Roma per disputare il Campionato nazionale delle delegazioni regionali. Atleti da tutta la Sardegna, già medagliati ai Campionati regionali, hanno partecipato, mettendo in atto, in praticamente, una selezione tra i migliori atleti della federazione.L'algherese Cecilia Gobbino ha partecipato guadagnandosi l'ambito privilegio di rappresentare l'Isola sia nel Kata( forme), sia nel Kumite(combattimento). La portacolori della Martial Gym è stata infatti l'unica selezionata per entrambe le discipline.«Questo grande onore invoglia ad allenarsi sia l'atleta algherese, sia i colleghi di palestra che, quotidianamente, sabato e festivi compresi, lo fanno nei locali di Via Vittorio Emanuele 113», dichiarano dalla sede del sodalizio algherese.Nella foto: Maurizio e Cecilia Gobbino