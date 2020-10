A.B. 20:08 Basket A2: derby al Selargius Le giallonere della Techfind San Salvatore gioiscono per la terza vittoria stagionale, arrivata al PalaRestivo, tana della Virtus Cagliari, per 51-52. Manzotti (13), Granzotto ed El Habbab (10) in doppia cifra. Tra le padrone di casa, ci sono i 16 punti di Brunetti e i 13 di Zolfanelli e Lussu







Coach Fioretto schiera un quintetto composto da Simioni, Granzotto, Manzotti, Cutrupi ed El Habbab. La Virtus risponde con Zolfanelli, Pellegrini Bettoli, Lussu, Chrysanthidou e Brunetti. In avvio, le selargine si lasciano preferire e piazzano subito un parziale di 0-5. M la Virtus non ci sta e, pian piano, incanala la gara sui binari a lei più congeniali, alzando il ritmo e imponendo grande aggressività difensiva. La sfida torna rapidamente in equilibrio, con la zona delle cagliaritane che non consente alla Techfind di costruire con fluidità delle azioni d’attacco. Le percentuali sono basse da ambo le parti e la sfida risulta a tratti parecchio confusa. Al primo intervallo, il San Salvatore è avanti 7-10. Al rientro in campo, si accende l’ex Anna Lussu che, con le sue scorribande, permette alla Virtus il sorpasso sul 14-13. Qualche istante dopo, però, la guardia commette il suo terzo fallo, e coach Ferazzoli è costretta a preservarla. In campo si segna con il contagocce, e alla pausa lunga le due squadre sono in parità (contropiede solitario di Simioni per il 16-16).



La qualità del gioco si alza al rientro dall'intervallo lungo: Simioni rilancia le quotazioni giallonere con la bomba del 24-26, ma la Virtus non cala mai sotto il profilo dell’intensità e controsorpassa, affidandosi spesso alle conclusioni dall’arco di Zolfanelli (31-27). In campo si rivede Lussu, che porta le sue al massimo vantaggio, sul +5, ma la Techfind tiene botta al 30’, nonostante le difficoltà (36-33). Nei dieci minuti conclusivi, emerge la personalità delle ragazze di Fioretto, che ritrovano la testa sul 41-42 e continuano a lottare su ogni pallone contro una Virtus particolarmente combattiva. A 90” dal termine, sembra rompere definitivamente l’equilibrio una bomba di Manzotti, ma le biancoblu non mollano e impattano dalla lunetta con Lussu. La Techfind vuole fortemente il successo; ancora Manzotti si guadagna il fallo della difesa a 13” dal termine e fa 1/2 a cronometro fermo. Tanto basta per brindare alla terza, sudatissima vittoria stagionale: 51-52.



VIRTUS CAGLIARI-TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS 51-52:

VIRTUS CAGLIARI: Zolfanelli 13, Chrysanthidou 2, Brunetti 16, Lussu 13, Pellegrini Bettoli, Favento ne, Savatteri 7, Pala, Podda, Pilleri ne, Salvemme, Conte ne. Coach Iris Ferazzoli.

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Simioni 5, Granzotto 10, Manzotti 13, Cutrupi 9, El Habbab 10, Melis ne, Mura, Pandori 1, Pinna ne, Loddo ne, Ceccarelli 4, Demetrio Blecic ne. Coach Roberto Fioretto

ARBITRI: Curreli e Mulas

PARZIALI: 7-10, 16-16, 33-36



