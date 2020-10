A.B. 22:49 Dinamo ko a Venezia Finale amaro per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, nell’anticipo della quinta giornata di campionato lotta per 40’ contro una Reyer Venezia solida e sfiora l’impresa, ma cede 99-92 al PalaTaliercio







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Pusica, Burnell e Bendzius, coach De Raffaele risponde con Bramos, Tonut, De Nicolao, Mazzola e Watt. Avvio di energia per i padroni di casa, che infilano i primi punti con Watt, risponde Bendzius dall’arco. Si accende il duello tra il giocatore lituano e Michael Bramos: il greco della Reyer entra in partita con un gioco da 4punti per l’allungo orogranata. Bilan tiene a contatto il Banco, ma Venezia scrive il +7 con Tonut e Mazzola. Il numero 20 infila 15punti in 10’ e subisce 5falli: il suo 0-5 convince De Raffaele a chiamare il minuto. Bilan chiude la rimonta sassarese e firma il 18-18, ma Bramos e Watt riportano avanti Venezia. Rotazione di uomini per coach Pozzecco, che manda in campo Tillman e Treier: Il giocatore di Detroit si iscrive a referto, la tripla di Burnell riporta ancora Sassari in parità. Un break di 7-0 in chiusura di primo quarto vale il 31-24 al 10’. Il giovanissimo Casarin apre la seconda frazione: è l’esterno classe 2003 a mandare Spissu in lunetta per 3liberi e il play sassarese tocca quota 700punti in serie A. Venezia lavora bene a rimbalzo e firma un break di 6-2 per il nuovo +8. Time-out Dinamo. I biancoblu ritrovano la via del canestro con Tillman, ma la Reyer prosegue la sua corsa e prova a scavare il gap con Watt e Bramos. Treier e Spissu accorciano, Bramos monetizza il tecnico sanzionato a Gianmarco Pozzecco. La tripla di Pusica chiude il primo tempo 50-44.



Al rientro dall'intervallo lungo, il Banco firma con grinta uno 0-5 con Spissu e Bendzius per il -1. La reazione veneziana è il 2+1 di De Nicolao, ma la Dinamo resta a contatto con Bilan. La tripla di Tonut ricaccia indietro gli ospiti, ma Spissu monetizza il tecnico comminato a De Nicolao. Sassari trova in Jason Burnell, quarto a portarsi in doppia cifra tra le file isolane, energia e punti per riportarsi in parità: l’ex Cantù infila due bombe (con 3/3 da tre in 30’) e riporta i suoi a -1. E' la tripla di Pusica a siglare il sorpasso con 90” da giocare nella terza frazione. Minuto per coach De Raffaele e i suoi escono bene dal time-out con un 4-0 di Fotu, ma il fallo di Chappell manda Pusica in lunetta: il serbo è glaciale e sigla il 69-69 a fine terzo quarto. L’ultima frazione si apre con la sfida punto a punto: importante apporto del giovanissimo Treier che infila prima 4punti (con botta e risposta con la coppia Chappel-Fotu) e poi sigla il -1 con la tripla del 78-77. La reazione dei lagunari è implacabile: gli uomini di De Raffaele piazzano un 11-0, con 4/5 da tre, e si riprendono l’inerzia del match (89-77). Bilan accorcia le distanze, ma Bramos è un cecchino dai 6,75: Bendzius monetizza il quarto fallo di Mazzola e scrive il nuovo season high superando i 23punti segnati a Pesaro nella prima di campionato. Negli ultimi 90”, gli uomini del Poz accorciano le distanze con un miniparziale della coppia Bendzius-Bilan e il contropiede di Spissu che serve Bilan per il -5 con 49”. Tonut fa 1/2 a cronometro fermo, ma Bendzius infila la tripla del -3 con 37” sul cronometro. La Dinamo spende il fallo e manda ancora Tonut in lunetta, che non sbaglia e scrive il +5. Giro in lunetta anche per Burnell: Dinamo -2. Bramos infila i liberi che mettono il sigillo sulla vittoria orogranata. Con una manciata di secondi da giocare succede di tutto: canestro di Watt, secondo tecnico ed espulsione di coach Pozzecco e tecnico a Stone. Al PalaTaliercio finisce 99-92.



«Tra Dinamo e Reyer sono sempre sfide di altissimo livello, negli ultimi anni abbiamo insieme dato spettacolo e combattuto spesso ad armi pari. Dobbiamo essere orgogliosi, la cosa più importante nello sport è riuscire ad essere ogni volta competitivi, stavolta Venezia è stata più brava, in determinati momenti della gara ha trovato i canestri dall’arco e ha vinto con merito. Noi non dobbiamo recriminare nulla, sicuramente possiamo fare meglio sotto determinati aspetti, oggi ad esempio abbiamo concesso troppi rimbalzi d’attacco – dichiara Pozzecco a fine match - però voglio evidenziare che Sassari-Venezia è stata negli ultimi anni la partita più importante, bella e decisiva nelle varie competizioni. Viviamo un momento storico particolare, siamo fortunati, perché il professionismo ha ancora la possibilità di giocare, dobbiamo sfruttare questa fortuna mettendo le persone che ci guardano da casa nella condizione di divertirsi. Oggi abbiamo raggiunto questo risultato, regalare emozioni penso sia la cosa più importante, dovremo alle volte avere la forza di mettere il risultato sportivo in secondo piano. Io sono contento della partita dei miei ragazzi, abbiamo eseguito il piano partita che volevamo, abbiamo giocato spalle a canestro, c’è stato un grande Bendzius, siamo riusciti ad avere il giusto equilibrio in attacco, in difesa siamo stati altalenanti ma ce la siamo giocata, Venezia ha vinto meritatamente ma ripeto, siamo soddisfatti», conclude il coach della Dinamo.



REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 99-92:

REYER VENEZIA: Casarin 2, Stone 9, Bramos 28, Tonut 15, De Nicolao 5, Vidmar, Chappell 5, Mazzola 8, D’Ercole, Cerella, Fotu 17, Watt 10. Coach Walter De Raffaele.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, Bilan 16, Treier10, Pusica 10, Kruslin, Devecchi, Re, Burnell 13, Bendzius 29, Gandini, Gentile, Tillman 4. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 31-24, 50-44, 69-69.



Nella foto: Eimantas Bendzius Commenti SASSARI - Finale amaro per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, nell’anticipo della quinta giornata di campionato lotta per 40’ contro una Reyer Venezia solida e sfiora l’impresa, ma cede 99-92 al PalaTaliercio. Eimantas Bendzius autore del nuovo season high con 29 punti.Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Pusica, Burnell e Bendzius, coach De Raffaele risponde con Bramos, Tonut, De Nicolao, Mazzola e Watt. Avvio di energia per i padroni di casa, che infilano i primi punti con Watt, risponde Bendzius dall’arco. Si accende il duello tra il giocatore lituano e Michael Bramos: il greco della Reyer entra in partita con un gioco da 4punti per l’allungo orogranata. Bilan tiene a contatto il Banco, ma Venezia scrive il +7 con Tonut e Mazzola. Il numero 20 infila 15punti in 10’ e subisce 5falli: il suo 0-5 convince De Raffaele a chiamare il minuto. Bilan chiude la rimonta sassarese e firma il 18-18, ma Bramos e Watt riportano avanti Venezia. Rotazione di uomini per coach Pozzecco, che manda in campo Tillman e Treier: Il giocatore di Detroit si iscrive a referto, la tripla di Burnell riporta ancora Sassari in parità. Un break di 7-0 in chiusura di primo quarto vale il 31-24 al 10’. Il giovanissimo Casarin apre la seconda frazione: è l’esterno classe 2003 a mandare Spissu in lunetta per 3liberi e il play sassarese tocca quota 700punti in serie A. Venezia lavora bene a rimbalzo e firma un break di 6-2 per il nuovo +8. Time-out Dinamo. I biancoblu ritrovano la via del canestro con Tillman, ma la Reyer prosegue la sua corsa e prova a scavare il gap con Watt e Bramos. Treier e Spissu accorciano, Bramos monetizza il tecnico sanzionato a Gianmarco Pozzecco. La tripla di Pusica chiude il primo tempo 50-44.Al rientro dall'intervallo lungo, il Banco firma con grinta uno 0-5 con Spissu e Bendzius per il -1. La reazione veneziana è il 2+1 di De Nicolao, ma la Dinamo resta a contatto con Bilan. La tripla di Tonut ricaccia indietro gli ospiti, ma Spissu monetizza il tecnico comminato a De Nicolao. Sassari trova in Jason Burnell, quarto a portarsi in doppia cifra tra le file isolane, energia e punti per riportarsi in parità: l’ex Cantù infila due bombe (con 3/3 da tre in 30’) e riporta i suoi a -1. E' la tripla di Pusica a siglare il sorpasso con 90” da giocare nella terza frazione. Minuto per coach De Raffaele e i suoi escono bene dal time-out con un 4-0 di Fotu, ma il fallo di Chappell manda Pusica in lunetta: il serbo è glaciale e sigla il 69-69 a fine terzo quarto. L’ultima frazione si apre con la sfida punto a punto: importante apporto del giovanissimo Treier che infila prima 4punti (con botta e risposta con la coppia Chappel-Fotu) e poi sigla il -1 con la tripla del 78-77. La reazione dei lagunari è implacabile: gli uomini di De Raffaele piazzano un 11-0, con 4/5 da tre, e si riprendono l’inerzia del match (89-77). Bilan accorcia le distanze, ma Bramos è un cecchino dai 6,75: Bendzius monetizza il quarto fallo di Mazzola e scrive il nuovo season high superando i 23punti segnati a Pesaro nella prima di campionato. Negli ultimi 90”, gli uomini del Poz accorciano le distanze con un miniparziale della coppia Bendzius-Bilan e il contropiede di Spissu che serve Bilan per il -5 con 49”. Tonut fa 1/2 a cronometro fermo, ma Bendzius infila la tripla del -3 con 37” sul cronometro. La Dinamo spende il fallo e manda ancora Tonut in lunetta, che non sbaglia e scrive il +5. Giro in lunetta anche per Burnell: Dinamo -2. Bramos infila i liberi che mettono il sigillo sulla vittoria orogranata. Con una manciata di secondi da giocare succede di tutto: canestro di Watt, secondo tecnico ed espulsione di coach Pozzecco e tecnico a Stone. Al PalaTaliercio finisce 99-92.«Tra Dinamo e Reyer sono sempre sfide di altissimo livello, negli ultimi anni abbiamo insieme dato spettacolo e combattuto spesso ad armi pari. Dobbiamo essere orgogliosi, la cosa più importante nello sport è riuscire ad essere ogni volta competitivi, stavolta Venezia è stata più brava, in determinati momenti della gara ha trovato i canestri dall’arco e ha vinto con merito. Noi non dobbiamo recriminare nulla, sicuramente possiamo fare meglio sotto determinati aspetti, oggi ad esempio abbiamo concesso troppi rimbalzi d’attacco – dichiara Pozzecco a fine match - però voglio evidenziare che Sassari-Venezia è stata negli ultimi anni la partita più importante, bella e decisiva nelle varie competizioni. Viviamo un momento storico particolare, siamo fortunati, perché il professionismo ha ancora la possibilità di giocare, dobbiamo sfruttare questa fortuna mettendo le persone che ci guardano da casa nella condizione di divertirsi. Oggi abbiamo raggiunto questo risultato, regalare emozioni penso sia la cosa più importante, dovremo alle volte avere la forza di mettere il risultato sportivo in secondo piano. Io sono contento della partita dei miei ragazzi, abbiamo eseguito il piano partita che volevamo, abbiamo giocato spalle a canestro, c’è stato un grande Bendzius, siamo riusciti ad avere il giusto equilibrio in attacco, in difesa siamo stati altalenanti ma ce la siamo giocata, Venezia ha vinto meritatamente ma ripeto, siamo soddisfatti», conclude il coach della Dinamo.REYER VENEZIA: Casarin 2, Stone 9, Bramos 28, Tonut 15, De Nicolao 5, Vidmar, Chappell 5, Mazzola 8, D’Ercole, Cerella, Fotu 17, Watt 10. Coach Walter De Raffaele.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, Bilan 16, Treier10, Pusica 10, Kruslin, Devecchi, Re, Burnell 13, Bendzius 29, Gandini, Gentile, Tillman 4. Coach Gianmarco Pozzecco.PARZIALI: 31-24, 50-44, 69-69.Nella foto: Eimantas Bendzius Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 20:08 Basket A2: derby al Selargius Le giallonere della Techfind San Salvatore gioiscono per la terza vittoria stagionale, arrivata al PalaRestivo, tana della Virtus Cagliari, per 51-52. Manzotti (13), Granzotto ed El Habbab (10) in doppia cifra. Tra le padrone di casa, ci sono i 16 punti di Brunetti e i 13 di Zolfanelli e Lussu 24/10/2020 Basket: rinviati i campionati regionali Nel corso del Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro, a Roma, è stato deciso che i campionati regionali di ogni ordine e grado inizieranno domenica 29 novembre 24/10/2020 Mercede: arriva Tiburcio Martinez La play-guardia classe 2003, cresciuta nel Settore giovanile della Dinamo 2000 Sassari, arriva a titolo definitivo e farà parte del roster biancoblu che affronterà il campionato di serie B regionale di pallacanestro femminile 21/10 Bcl: esordio vincente per la Dinamo 21/10 La Dinamo esordisce in Bcl 11/10 Dinamo femminile ko a Ragusa 11/10 La Dinamo sbanca Roma 10/10 Basket: la Dinamo attende Roma 7/10 Dinamo femminile ko in trasferta 7/10 Dinamo femminile affronta la prima trasferta 4/10 Basket: Trieste sbanca il PalaSerradimigni 3/10 «Dinamo, non potevo chiedere di più all'esordio» 3/10 Esordio vincente per la Dinamo femminile « indietro archivio basket »