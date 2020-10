Red 10:38 Scuole chiuse ad Arzachena Da oggi e fino a martedì 10 novembre, le lezioni in presenza nelle scuole di Arzachena sono sospese. Lo ha deciso il sindaco Roberto Ragnedda, che ha firmato l´ordinanza



Commenti ARZACHENA – Fino a martedì 10 novembre, le lezioni in presenza nelle scuole di Arzachena sono sospese. Lo ha deciso il sindaco Roberto Ragnedda, che ha firmato l'ordinanza per contrastare la situazione epidemiologica che sta colpendo ovunque, in vigore da oggi (martedì). Tra le decisioni del primo cittadino: chiusi di domenica in negozi di generi alimentari, chiusi i parchi giochi e ingressi contingentati al cimitero.