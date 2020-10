Cor 13:00 Elementari, tre classi a casa Variazioni nella didattica per alcune classi del Comprensivo 1 di Alghero. A casa, in isolamento precauzionale, due Quarte ed una Prima. Stesso iter seguito negli istituti secondari di Via Malta e Via Biasi



ALGHERO - Tre classi della scuola primaria del Comprensivo 1 di Alghero a casa in attesa delle disposizioni delle competenti autorità sanitarie. Stop temporaneo alle lezioni in presenza, a titolo precauzionale, dalla giornata di martedì, per due classi Quarte ed una classe Prima. All'origine del provvedimento - come avvenuto negli istituti secondari cittadini di Via Malta Via Biasi - la presenza di un soggetto risultato positivo al coronavirus tra il corpo studente o docente.