Natale Volotea: a dicembre il Cagliari-Venezia

CAGLIARI - Volotea punta su Cagliari e, a partire, a partire da sabato 5 dicembre, ripristina il collegamento con Venezia. Per Natale, il vettore scende in pista al "Mario Mameli" con sette rotte, tutte verso la Penisola, facilitando trasferte e spostamenti per chi desidera trascorrere i giorni di festa insieme a parenti e amici che vivono lontano. Dallo scalo sardo sarà possibile decollare con Volotea anche alla volta di Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Verona.L'offerta di Volotea a Cagliari prevede, a livello locale, circa 26mila posti in vendita (+38percento rispetto allo stesso periodo nel 2019). Il volo per Venezia, recentemente ripristinato, sarà disponibile dal 5 dicembre con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Infine, non vanno dimenticati gli undici collegamenti da Cagliari per l'estero, già in vendita per volare nel 2021. La prossima estate, con Volotea si potrà decollare dall'Elmas verso Francia (Bordeaux, Nantes Deauville, Lione, Marsiglia e Strasburgo e Tolosa), Spagna (Bilbao), Repubblica Ceca (Praga), Grecia (Atene) e Germania (Hannover).«Siamo felici di potenziare ulteriormente il nostro network invernale a Cagliari attraverso un incremento di numero di destinazioni e frequenze rispetto allo scorso anno. Puntiamo a sostenere la connettività del Sud Sardegna, permettendo spostamenti ancora più facili, comodi e diretti per i passeggeri sardi, soprattutto durante le festività natalizie», dichiara la commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea Valeria Rebasti. «Il collegamento per Venezia ci consente di ampliare ulteriormente i voli diretti dal nostro aeroporto per le prossime festività natalizie. Accogliamo quindi con estremo piacere la scelta di potenziare ulteriormente il network invernale sul nostro Scalo, con l'incremento di destinazioni e frequenze rispetto allo scorso anno, a conferma del rafforzamento della partnership tra il nostro Aeroporto e Volotea», chiosa l'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca.