Maxi-potabilizzatore: lavori in corso

Negli ultimi decenni, il territorio è stato interessato da una forte espansione edilizia e una marcata vocazione turistica: dai precedenti gestori del servizio idrico, però, Abbanoa ha ereditato un sistema di approvvigionamento basato su «piccoli impianti inadeguati e reti colabrodo. Non esisteva nemmeno un piano organico di investimenti: da una parte un progetto per un impianto senza alcun collegamento e dall’altra tubature allacciate al nulla. In questi anni – spiegano dalla sede di Abbanoa - i tecnici del gestore unico sono stati impegnati a dare realmente gambe a opere attese da decenni ottenendo i finanziamenti, impegnando le risorse con gli appalti e integrando i diversi interventi». E’ stato definito un programma: le risorse impegnate superano i 38milioni di euro, di cui 24 destinati al maxi-potabilizzatore.



Questa fabbrica di acqua potabile sta sorgendo vicino allo sbarramento del Maccheronis e avrà una capacità di 390litri al secondo: quasi 1,5milioni all’ora. La filiera di trattamento, progettata per offrire il massimo della flessibilità, consentirà di far fronte agli andamenti stagionali della popolazione risolvendo definitivamente tutti i problemi di potabilità e carenza d’acqua attualmente presenti nel periodo estivo.



In parallelo, stanno procedendo anche gli altri tre progetti per la realizzazione dell’acquedotto che consentirà di distribuire l’acqua potabilizzata nell’impianto a tutti i centri serviti. 24milioni di euro sono relativi ai due maxi-interventi per realizzare la dorsale centrale e la dorsale nord-sud. Sono stati finanziati tramite i fondi Cipe 27 destinati a opere strategiche nel settore idro-potabile ottenuti da Abbanoa tramite le premialità per i risultati ottenuti. Altri 2milioni sono impegnati per l’interconnessione tra il potabilizzatore e il nuovo acquedotto.



