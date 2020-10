Furto su auto: ossese denunciato

14:03 Rapina con sparatoria: carabiniere ferito a Fonni Questa mattina, all’apertura, alcuni malviventi hanno rapinato l’Ufficio postale. Il militare ferito è una 25enne, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in Ospedale a Nuoro con elisoccorso, e che non è in pericolo di vita