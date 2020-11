Carlo Mannoni 11:59 L'opinione di Carlo Mannoni Il virus, l´incubo e gli anziani



Nel sogno degli anziani, la temuta guerra arriva irrevocabile. La annunciano facce livide e atterrite. La città è colpita, i quartieri isolati, divisi dalle macerie: interrotte le comunicazioni di qualsiasi tipo, soli. Fino all'ultimo hanno detto ai vecchi di restare a casa perché nelle abitazioni il nemico li risparmia. Solo i giovani possono avventurarsi fuori, alla ricerca di cibo. Hanno il dono dell'agilità e della forza per sfuggire o resistere al nemico, ma anche loro rischiano per se stessi e per tutti, altrimenti di che ci nutriremmo?



Il nemico si muove silente, s'avanza a ranghi compatti in piccoli drappelli: facce scure e determinate, occhi taglienti come lame: non ha anima, non sente pietà. Vorrebbe entrare, è i vecchi che cerca, i più deboli; non li risparmierà. A loro non fa paura solo la morte, che attendono da sempre. Li atterrisce la solitudine. Sono soli e i figli, oltre il mare o in terre lontane, non possono soccorrerli. Loro come staranno? Vorrebbero proteggerli con le loro deboli membra anche in questo momento: per gli anziani i figli sono rimasti sempre piccini. Separati per sempre, è questo che il nemico vuole. Sentono bussare alla porta, colpi forti e insistenti. Resistono, ma per quanto? Ci vorrebbe un aiuto che non c'è: solo pochi mesi fa gli hanno detto che la guerra era finita. Invece! Voci forti e sicure che ora balbettano incerte. Si sono illusi.



Il sogno è un incubo: che sarà dei loro simili nelle altre città e nei paesi? Non lo sanno: non giungono notizie perché tutto è muto. Che incubo senza fine che pare realtà! Dall'altra parte della strada qualcuno urla: "Ci salveremo!". Certo, si salveranno, ma come numeri non come umani. Nelle statistiche, a sinistra gli anziani vivi scampati alla tempesta, a destra quelli morti, in mezzo una percentuale con un pezzo di Pil (le pensioni risparmiate) cancellato. Un risparmio netto per il super ragioniere che ci governa, segnato nella contabilità nazionale. Un x percento di anziani: non poco e non molto, neanche la "spagnola" del 1918 era riuscita a tanto. Un ghigno soddisfatto del contabile senz'anima. Meno male che è un sogno, pensa l'anziano nel sonno, ma il risveglio non arriva e l'incubo continua.