Red 22:31 Via al ponte sul Rio Pedruganu Imminente l´inizio dei lavori di realizzazione del ponte sulla litoranea Marina di Sorso-Platamona-Porto Torres, e alla chiusura, da mercoledì, del tratto della Strada provinciale 81 interessato dai lavori







«L’opera ha un’importanza strategica per il nostro territorio e per il sistema costiero – prosegue il primo cittadino - poiché consente, oltre che di mettere in sicurezza quel tratto della nostra viabilità, anche di completare i lavori di infrastrutturazione e riqualificazione della fascia costiera, inclusi quindi quelli relativi al percorso della annessa pista ciclopedonale, che già da questa stagione sta riscontrando un grande successo tra i frequentatori del nostro litorale. Sarà per altro particolarmente suggestivo il tratto in questione, poiché risulterà sospeso sulle dune e sul Rio Pedrugnanu. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’amministratore unico straordinario della Provincia di Sassari, l’onorevole Pietrino Fois, per l’impegno e la disponibilità dimostrati ancora una volta nei confronti del nostro territorio, nonché gli uffici tecnici dei due Enti provinciale e comunale che hanno lavorato alacremente per raggiungere l’obiettivo».



Per l’imminente avvio dei lavori è prevista, da mercoledì 4 novembre e fino alla conclusione degli stessi (la cui durata come da contratto con l’impresa esecutrice è stimata in otto mesi), la chiusura totale al traffico della Provinciale 81, nei 300metri interessati dai lavori. Infatti, la Provincia di Sassari ha trasmesso l’ordinanza con cui dispone l’interdizione al traffico del tratto di strada interessato. La stessa Provincia, come indicato nell’ordinanza, provvederà all’apposizione di tutti i cartelli e delle indicazioni per segnalare l’interruzione e il percorso alternativo.



Nella foto: il sindaco Fabrizio Demelas Commenti SORSO - Giungono ai blocchi di partenza i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Rio Pedruganu che interesserà il tratto della Strada provinciale 81 a ridosso tra la Marina di Sorso e il Camping “Li Nibari”, dal chilometro 5,700 al chilometro 6,000, già più volte in passato messo a rischio da eventi meteo di particolare rilevanza. «Esprimo grande soddisfazione - dichiara il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas - per il risultato ottenuto, frutto della collaborazione continua e ininterrotta da un anno e mezzo a questa parte tra le due Amministrazioni comunale e provinciale».«L’opera ha un’importanza strategica per il nostro territorio e per il sistema costiero – prosegue il primo cittadino - poiché consente, oltre che di mettere in sicurezza quel tratto della nostra viabilità, anche di completare i lavori di infrastrutturazione e riqualificazione della fascia costiera, inclusi quindi quelli relativi al percorso della annessa pista ciclopedonale, che già da questa stagione sta riscontrando un grande successo tra i frequentatori del nostro litorale. Sarà per altro particolarmente suggestivo il tratto in questione, poiché risulterà sospeso sulle dune e sul Rio Pedrugnanu. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’amministratore unico straordinario della Provincia di Sassari, l’onorevole Pietrino Fois, per l’impegno e la disponibilità dimostrati ancora una volta nei confronti del nostro territorio, nonché gli uffici tecnici dei due Enti provinciale e comunale che hanno lavorato alacremente per raggiungere l’obiettivo».Per l’imminente avvio dei lavori è prevista, da mercoledì 4 novembre e fino alla conclusione degli stessi (la cui durata come da contratto con l’impresa esecutrice è stimata in otto mesi), la chiusura totale al traffico della Provinciale 81, nei 300metri interessati dai lavori. Infatti, la Provincia di Sassari ha trasmesso l’ordinanza con cui dispone l’interdizione al traffico del tratto di strada interessato. La stessa Provincia, come indicato nell’ordinanza, provvederà all’apposizione di tutti i cartelli e delle indicazioni per segnalare l’interruzione e il percorso alternativo.Nella foto: il sindaco Fabrizio Demelas