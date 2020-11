Red 13:33 A Sassari, celebrato il 2 novembre La celebrazione, intesa come momento di comunicazione e di avvicinamento a tutti gli operatori della Polizia, è stata occasione per ricordare e commemorare tutto il personale caduto nell’adempimento del proprio dovere



Commenti SASSARI - Ieri mattina (lunedì), in occasione della giornata del 2 novembre, nella hall della Questura di Sassari, in forma strettamente privata, con la presenza del questore e alcuni funzionari della Polizia di Stato è stato depositato un omaggio floreale nel monumento dei caduti. La celebrazione, intesa come momento di comunicazione e di avvicinamento a tutti gli operatori della Polizia, è stata occasione per ricordare e commemorare tutto il personale caduto nell’adempimento del proprio dovere.