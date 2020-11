Red 21:07 Sistema irriguo Cuga: lunedì stop per lavori «Per consentire la realizzazione dei lavori di intubamento del canale adduttore, l´apporto al sistema irriguo derivante dalla diga del Cuga verrà interrotto e, parallelamente, verranno attivate tutte le forme di approvvigionamento alternative», annuncia il presidente del Consorzio di bonifica della Nurra Pietro Zirattu







SASSARI - «Per consentire la realizzazione dei lavori di intubamento del canale adduttore, l'apporto al sistema irriguo derivante dalla diga del Cuga verrà interrotto in data 9 novembre e, parallelamente, verranno attivate tutte le forme di approvvigionamento alternative. Ad annunciarlo agli utenti è il presidente del Consorzio di bonifica della Nurra Pietro Zirattu.«Conseguentemente . Chiarisce Zirattu – potranno esserci interruzioni nell'erogazione in tutto il comprensorio irriguo sino alla conclusione dei lavori. La normale erogazione riprenderà non appena ultimati i lavori, senza ulteriore preavviso».