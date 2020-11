Red 22:08 Università Cagliari: caregiver esentati dalle tasse Il Senato accademico ha previsto l´esenzione dal pagamento dei cosiddetti “caregiver familiari”, cioè di quegli studenti che si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido, perchè bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata. «Proseguiamo nella linea di sostegno al diritto allo studio», dichiara il rettore Maria Del Zompo







Nella foto: il rettore Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - E’ stato introdotto un nuovo caso di esenzione totale dal pagamento delle tasse all’Università degli studi di Cagliari. Il Senato accademico ha deliberato di far rientrare anche i “caregiver familiari” tra le situazioni che prevedono l’esenzione dal pagamento.Si tratta di quegli studenti che, secondo le disposizioni contenute nella legge 205 del 2017, assistono e si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata. Su questo punto non esiste una normativa dettagliata a livello nazionale, ma l’Ateneo ha deciso di approvare ugualmente l’esenzione, perché in linea con le altre iniziative intraprese in occasione della gestione della grave crisi economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con le direttive impartite dal Ministero dell’Università e della ricerca e dal Governo.«Da sempre l’Università di Cagliari è attenta ai temi legati al diritto allo studio – dichiara il rettore Maria Del Zompo – E’ quello che facciamo anche con questa nuova iniziativa, non limitando a tenere conto soltanto delle condizioni di reddito degli studenti, ma anche delle più generali condizioni di contesto familiare e sociale». Già negli anni scorsi, l'Ateneo aveva già esteso la no tax area oltre i limiti di reddito previsti dal Governo. L’obiettivo di tutte le misure adottate è ampliare il numero dei beneficiari di agevolazioni e, più in generale, il diritto allo studio. Per questo, le modifiche al Regolamento sono immediatamente esecutive.Nella foto: il rettore Maria Del Zompo