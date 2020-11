Cor 19:10 Rifiuti, commissione urgente: c´è la firma Protocollata ad Alghero la richiesta di convocazione urgente della competente commissione Ambiente. La nota è firmata da un terzo dei componenti: Sartore, Porcu e Pirisi



Non sono più un mistero, infatti, i problemi che negli ultimi tempi hanno segnato in negativo il servizio di nettezza urbana, gettando ombre sullo stesso assessore, oggetto in più occasioni di pesanti critiche. La calendarizzazione della commissione, mai come in questo caso, potrebbe così chiarire i punti più dibattuti e portati all'attenzione dell'Aula dallo stesso presidente Mulas: isole ecologiche, telecamere in agro, lavoratori utilizzati e rispetto nell'esecuzione dell'appalto (spazzamenti, lavaggi, ecc.) Commenti ALGHERO - «Vista la perdurante situazione di malfunzionamenti nella gestione della nettezza urbana in Città, con particolari ed evidenti disservizi nella gestione delle isole ecologiche, sia in città che nell’agro, nella pulizia di strade e marciapiedi e nello svuotamento dei cestini stradali», un terzo dei componenti - come previsto dall’articolo 21, comma 5, del regolamento del consiglio comunale - chiede la convocazione urgente della commissione Ambiente del comune di Alghero. La richiesta porta la firma dei consiglieri Pirisi (), Sartore (X Alghero) e Porcu ().Si tratta in realtà soltanto di un'accelerazione: lo stesso presidente - Christian Mulas - in occasione di un recente consiglio comunale, aveva già anticipato la volontà di effettuare un approfondito check sulla Ciclat . Una verifica puntuale in ordine al pieno espletamento dei servizi previsti nel capitolato d’appalto relativo all’igiene urbana, delega attualmente nelle mani dell'assessore Andrea Montis (Riformatori Sardi).Non sono più un mistero, infatti, i problemi che negli ultimi tempi hanno segnato in negativo il servizio di nettezza urbana, gettando ombre sullo stesso assessore, oggetto in più occasioni di pesanti critiche. La calendarizzazione della commissione, mai come in questo caso, potrebbe così chiarire i punti più dibattuti e portati all'attenzione dell'Aula dallo stesso presidente Mulas: isole ecologiche, telecamere in agro, lavoratori utilizzati e rispetto nell'esecuzione dell'appalto (spazzamenti, lavaggi, ecc.)