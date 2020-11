Red 18:03 Solinas è vicino a tutti i militari Un pensiero di ammirazione e di gratitudine per l’impegno generoso che i militari italiani svolgono in favore della popolazione viene rivolto dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas a tutte le Forze armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre



Un pensiero di ammirazione e di gratitudine per l'impegno generoso che i militari italiani svolgono in favore della popolazione viene rivolto dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas a tutte le Forze armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre. «Un abbraccio ideale, a nome del popolo sardo, va in questa giornata ai militari della Brigata Sassari, orgoglio di tutta la Sardegna, impegnati in questo momento in Libano in una importante e delicata missione di pace, distinguendosi in operazioni di alto valore umanitario. Fondamentale e prezioso - conclude Solinas - è anche il supporto che le Forze armate stanno fornendo alle Istituzioni civili nella lotta alla pandemia, garantendo la loro qualificata presenza in campo sanitario».