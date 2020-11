Cor 7:10 Sardegna in fascia gialla, coprifuoco dalle ore 22 L’ordinanza del ministero della Salute che divide l’Italia in tre aree di rischio avrà validità di 15 giorni, a partire dal 6 novembre. Ecco i limiti in ogni zona del Paese, dalla scuola ai trasporti



Dpcm anti-Covid.



Nella fascia gialla sarà vietato circolare senza comprovati motivi e autocertificazione dalle ore 22 alle 5 del mattino. E' prevista, tra le altre cose, la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e quella di teatri, musei e mostre, la riduzione fino al 50% del trasporto pubblico. Restano chiuse tutte le palestre ma possono aprire i centri sportivi all'aria aperta. Sospensione di attività di sale giochi, bingo, scommesse, anche in tabacchini e bar. Confermata la chiusura di bar e ristoranti dalle ore 18, mentre l'asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono limitazioni di orario.



Commenti CAGLIARI - Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta sono state inserite nella fascia rossa, classificate come Regioni maggiormente a rischio e dunque sottoposte alle restrizioni più severe. Puglia e Sicilia sono invece in fascia arancione. Tutte le altre appartengono alla fascia gialla, Sardegna compresa. Questa la divisione annunciata dal premier Giuseppe Conte e fissata dal ministero della Salute con l'ordinanza firmata da Roberto Speranza. Il documento che divide l'Italia in tre aree di rischio ha validità di 15 giorni, a partire da venerdì 6 novembre, data in cui entra in vigore il nuovo