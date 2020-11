Red 18:32 A Sant´Anna la nuova isola ecologica Quasi conclusi ad Alghero i lavori di realizzazione dell´isola ecologica di Sant'Anna. «L’accesso e l’utilizzo alla nuova struttura sarà consentito, in via sperimentale, esclusivamente ai cittadini accreditati al servizio e in possesso dell’apposita chiave»







«L'ambito territoriale per cui l'isola dovrà prestare servizio sarà formalmente reso noto attraverso apposita planimetria che verrà comunicata dall'Amministrazione comunale. Potranno essere autorizzati al servizio, previa richiesta con l’apposito modulo di domanda di accreditamento, anche utenti pur non domiciliati nel territorio servito dall’isola ecologica, qualora in possesso di abitazione secondaria ubicata in quel territorio. La chiave verrà consegnata secondo le modalità che verranno indicate a breve».



«Si riparte così con una nuova modalità d'accesso ai punti di raccolta dell'agro che verrà sperimentato a Sant'Anna per poi esser eventualmente replicato nelle altre isole presenti», spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis. «Intanto - conlude la nota di Porta Terra - si prosegue con la procedura autorizzativa per la realizzazione delle restanti isole, particolare attenzione a quella in Località Arenosu, dove potrebbe esser a breve trasferita quella di Viale Europa, che cederà il passo a un'isola Itinerante con cui i cittadini e i turisti, pur avendo a disposizione giornalmente il servizio del porta a porta, potranno conferire eventuali rifiuti extra in orari e giorni prestabiliti». Commenti ALGHERO – Quasi conclusi i lavori di realizzazione dell'isola ecologica di Sant Anna. L’accesso e l’utilizzo alla nuova struttura sarà consentito, in via sperimentale, esclusivamente ai cittadini accreditati al servizio e in possesso dell’apposita chiave. Potranno essere autorizzati ad accedere direttamente per conferire rifiuti solo i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Alghero servito da quel centro.«L'ambito territoriale per cui l'isola dovrà prestare servizio sarà formalmente reso noto attraverso apposita planimetria che verrà comunicata dall'Amministrazione comunale. Potranno essere autorizzati al servizio, previa richiesta con l’apposito modulo di domanda di accreditamento, anche utenti pur non domiciliati nel territorio servito dall’isola ecologica, qualora in possesso di abitazione secondaria ubicata in quel territorio. La chiave verrà consegnata secondo le modalità che verranno indicate a breve».«Si riparte così con una nuova modalità d'accesso ai punti di raccolta dell'agro che verrà sperimentato a Sant'Anna per poi esser eventualmente replicato nelle altre isole presenti», spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis. «Intanto - conlude la nota di Porta Terra - si prosegue con la procedura autorizzativa per la realizzazione delle restanti isole, particolare attenzione a quella in Località Arenosu, dove potrebbe esser a breve trasferita quella di Viale Europa, che cederà il passo a un'isola Itinerante con cui i cittadini e i turisti, pur avendo a disposizione giornalmente il servizio del porta a porta, potranno conferire eventuali rifiuti extra in orari e giorni prestabiliti».