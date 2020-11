Red 12:04 Cala il sipario sul Cagliari FestivalScienza Domani, ultima giornata con Antonio Pusceddu, Alberto Pettinau, Giulia Ceccherelli, Francesca Santolini, Ignazio Camarda, Edoardo Zanchini, Lello Caravano e Pietro Greco. Cerimonia del Premio Donna di scienza e del Premio Donna di scienza giovani con Carla Romagnino, Maria Del Zompo, Rita Dedola e Silvia Rosa Brusin







Nella foto: il rettore Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - Si conclude domani, domenica 8 novembre, la 13esima edizione del Cagliari FestivalScienza, organizzato dall’Associazione ScienzaSocietąScienza presieduta da Maria Becchere. Un'edizione inusuale, che si č svolta on-line per le norme di sicurezza anti-Covid, interamente dedicata ai grandi temi che riguardano la salvezza del Pianeta. Nella giornata conclusiva, il Festival continuerą con una tavola rotonda e una conferenza che si potranno seguire in diretta streaming attraverso i canali social dell’Associazione e altri canali e piattaforme indicati sul sito internet della manifestazione. Sarą anche la giornata di premiazione dei concorsi “Arte & scienza”, “Donna di scienza” e “Donna di scienza giovani” e del contest “#dallapartedelpianeta”.Dalle 10.30 alle 12.30, si svolgerą la tavola rotonda, coordinata dal giornalista Lello Caravano, “Dalla parte del Pianeta”, per discutere della vita e delle trasformazioni sulla Terra con Antonio Pusceddu (professore ordinario di Ecologia all’Universitą degli studi di Cagliari e delegato del rettore nel Gruppo di lavoro “Cambiamenti climatici” della Rete delle universitą per lo sviluppo sostenibile), Alberto Pettinau (ingegnere meccanico e direttore scientifico della Sotacarbo), Giulia Ceccherelli (professore associato di Ecologia all’Universitą di Sassari), Francesca Santolini (giornalista scientifica, scrittrice e divulgatrice ambientale), Ignazio Camarda (gią professore ordinario di Botanica sistematica all’Universitą di Sassari e presidente dell'Istituto sardo di scienze, lettere e arti) ed Edoardo Zanchini (vicepresidente nazionale Legambiente). Alle 16, si terrą la cerimonia di premiazione per gli studenti meritevoli con la premiazione degli studenti isolani vincitori del concorso Arte & scienza e dei concorsi nazionali e internazionali in discipline scientifiche.Alle 16.30, riceveranno il premio i primi tre classificati del contest #dallapartedelpianeta. La diretta streaming continuerą alle 17, con la cerimonia di premiazione del premio Donna di scienza, coordinata dal presidente onorario di ScienzaSocietąScienza Carla Romagnino, con la partecipazione del rettore di UniCa Maria Del Zompo e dell’assessore alle Pari opportunitą del Comune di Cagliari Rita Dedola. Nel corso della serata finale, si terrą la conferenza “Donne e Scienza: Trotula. La prima donna medico d’Europa”, condotta dal giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco. La conclusione della 13esima edizione del Festival sarą con la premiazione delle vincitrici del Premio Donna di scienza e del Premio Donna di scienza giovani, il primo consegnato da Del Zompo, il secondo dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Seguirą l’intervento della giornalista Rai, Tg Leonardo, Silvia Rosa Brusin, che dialogherą con le vincitrici.Nella foto: il rettore Maria Del Zompo