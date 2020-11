Cor 18:05 Dèmodé Bistrot è gluten-free Più forti del Covid. Nonostante le difficoltà del momento, c´è chi ad Alghero investe e rilancia uno spazio indispensabile: attenzione alla qualità dei prodotti e professionalità. A beneficio di chi soffre di celiachia nella comunità e non solo



Dèmodé Bistrot" di Alghero (via Vittorio Veneto, 2) si fonde con "Spazio senza Glutine", dando vita a una piccola caffetteria e aperitivi. Parole d'ordine: cortesia, qualità dei prodotti e professionalità. A disposizione - tutti i giorni dalle 9 alle 13 - prodotti freschi (pane, torte, pizze e dolci) tutti rigorosamente gluten-free, andando così incontro alle esigenze, non solo di chi è intollerante al glutine, ma anche di chi è allergico al grano e intollerante al lattosio.



