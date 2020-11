Red 21:09 Ubriaco al volante: deferito 56enne L´uomo, sottoposto a controllo etilometrico nella tarda serata di ieri, a Castelsardo, ha manifestato chiari sintomi dovuti all’uso smodato di bevande alcoliche e, su specifica richiesta, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per stabilire l’eventuale stato di ebbrezza alcolica



CASTELSARDO - Nella tarda serata di ieri (domenica), a Castelsardo, i Carabinieri della Stazione di Sedini hanno deferito in stato di libertà un 56enne, perché fermato in auto in Corso Italia, in località Lu bagnu, e sottoposto a controllo etilometrico, ha manifestato chiari sintomi dovuti all’uso smodato di bevande alcoliche e, su specifica richiesta, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per stabilire l’eventuale stato di ebbrezza alcolica. Gli è quindi stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea.