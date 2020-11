Red 18:33 Auto abbandonate: campagna di rimozione al via Nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Alghero, su proposta dell´assessore alle Finanze Giovanna Caria, ha approvato una prima variazione al bilancio che destina 45mila euro alla rimozione







La procedura di liberazione delle strade dalla presenza di veicoli infestanti consente di garantire decoro e pulizia in ambito urbano. Da una stima fatta dalla Polizia locale, risultano circa 120 i veicoli che giacciono dimenticati in molte parti della città. Già inviati gli atti, si sta procedendo per gradi: il percorso per rimuovere e mandare a demolizione mezzi abbandonati è complesso. In molti casi si tratta di veicoli con presenza di fermi amministrativi, o fallimenti, che ne impedirebbero la demolizione. Commenti ALGHERO - Il programma di rimozione delle auto abbandonate per le vie di Alghero può iniziare. La procedura è stata avviata a settembre, con le indagini svolte per risalire ai proprietari e con le successive attività di verbalizzazione e notifica. Molte di queste procedure sono giunte quasi al termine e si inizia con le prime azioni di rimozione e consegna a una depositeria che provvederà, decorsi i termini di legge, alla demolizione.Nei giorni scorsi, intanto, la Giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Finanze Giovanna Caria, ha approvato una prima variazione al bilancio che destina 45mila euro alla rimozione delle macchine abbandonate. Il lavoro congiunto con l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis e con il Comando della Polizia locale, prevede ora un incontro operativo per la prossima settimana per imprimere massima celerità alle operazioni di rimozione.La procedura di liberazione delle strade dalla presenza di veicoli infestanti consente di garantire decoro e pulizia in ambito urbano. Da una stima fatta dalla Polizia locale, risultano circa 120 i veicoli che giacciono dimenticati in molte parti della città. Già inviati gli atti, si sta procedendo per gradi: il percorso per rimuovere e mandare a demolizione mezzi abbandonati è complesso. In molti casi si tratta di veicoli con presenza di fermi amministrativi, o fallimenti, che ne impedirebbero la demolizione.