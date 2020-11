Red 17:22 Amazon women in innovation: borsa di studio a Cagliari L´Università degli studi di Cagliari bandisce una borsa di studio per tre anni per una studentessa del corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica







«Si tratta di una preziosa occasione che permetterà al nostro Ateneo di favorire e incentivare le studentesse meritevoli - commenta il rettore cagliaritano Maria Del Zompo - garantendo loro un valido sostegno per il prosieguo del loro percorso universitario. Il bando si inserisce a pieno titolo nelle politiche che il nostro Ateneo sta portando avanti soprattutto negli ultimi anni: per questo abbiamo aderito con piacere all’iniziativa».



Amazon women in innovation consiste in un finanziamento di 6mila euro all'anno, per tre anni, destinato a quattro studentesse: una che intenda conseguire una laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica all’Università di Cagliari, una in Ingegneria matematica o Informatica al Politecnico di Milano, un’altra in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e una impegnata nelle facoltà di Ingegneria informatica o di ingegneria di internet dell'Università di Roma Tor Vergata. Gli atenei coinvolti nel programma sceglieranno le vincitrici in base a parametri di merito e di reddito, come specificato nel bando di concorso, disponibile sul sito dell’Ateneo. A disposizione delle vincitrici non c’è son solo un supporto economico: l'azienda leader nel commercio elettronico mette a disposizione delle borsiste una manager che farà loro da “mentor” per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro. Commenti CAGLIARI – E' stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio bandite in seguito all'accordo tra l’Università degli studi di Cagliari e Amazon finalizzato a sostenere le studentesse meritevoli che si impegnano in un percorso di studi nelle discipline scientifiche e tecnologiche. L’Ateneo aderisce così al programma “Amazon women in Innovation”, creato per sostenere le giovani studentesse a soddisfare la propria passione e attitudine all’innovazione e alla tecnologia, e che già coinvolge il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e l’Università di Roma Tor Vergata.«Si tratta di una preziosa occasione che permetterà al nostro Ateneo di favorire e incentivare le studentesse meritevoli - commenta il rettore cagliaritano Maria Del Zompo - garantendo loro un valido sostegno per il prosieguo del loro percorso universitario. Il bando si inserisce a pieno titolo nelle politiche che il nostro Ateneo sta portando avanti soprattutto negli ultimi anni: per questo abbiamo aderito con piacere all’iniziativa».Amazon women in innovation consiste in un finanziamento di 6mila euro all'anno, per tre anni, destinato a quattro studentesse: una che intenda conseguire una laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica all’Università di Cagliari, una in Ingegneria matematica o Informatica al Politecnico di Milano, un’altra in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e una impegnata nelle facoltà di Ingegneria informatica o di ingegneria di internet dell'Università di Roma Tor Vergata. Gli atenei coinvolti nel programma sceglieranno le vincitrici in base a parametri di merito e di reddito, come specificato nel bando di concorso, disponibile sul sito dell’Ateneo. A disposizione delle vincitrici non c’è son solo un supporto economico: l'azienda leader nel commercio elettronico mette a disposizione delle borsiste una manager che farà loro da “mentor” per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro.