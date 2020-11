Red 12:32 Denuncia per smaltimento illecito di rifiuti La Stazione forestale di Sant’Antioco, dopo un controllo del territorio effettuato il 26 settembre nell’agro di Masainas, ha individuato in flagranza di reato, un disoccupato intento a smaltire in modo illecito, con l’uso del fuoco, dei rifiuti di varia natura comprendenti anche plastiche, frammisti a scarti di essenze vegetali



MASAINAS - L'Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, nell’ambito dei servizi sul territorio mirati al contrasto delle attività illecite in materia ambientale, ha incrementato nell’ultimo periodo i servizi in materia di repressione della combustione di rifiuti. Questo fenomeno mostra una particolare recrudescenza nel territorio del Sulcis, in particolare nelle zone periferiche e industriali dalle quali si levano frequentemente colonne di fumo dal colore nero e maleodoranti.



La Stazione forestale di Sant’Antioco, dopo un controllo del territorio effettuato il 26 settembre nell’agro del Comune di Masainas, ha individuato in flagranza di reato, un disoccupato intento a smaltire in modo illecito, con l’uso del fuoco, dei rifiuti di varia natura comprendenti anche plastiche, frammisti a scarti di essenze vegetali. Inoltre, sui luoghi erano presenti tracce relative ad altri smaltimenti illeciti effettuati in passato. Il 65enne, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, punito con la reclusione fino a un anno.



L’intervento della Forestale ha interrotto l’attività illecita impedendo maggiori danni all’ambiente. L'area dove è avvenuto l'abbruciamento è stata sottoposta a sequestro. Il responsabile del fatto dovrà ripristinare lo stato dei luoghi con spese a suo carico. L'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis e il comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale Antonio Casula hanno espresso «il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal personale dell'Ispettorato forestale di Iglesias e per il risultato raggiunto».