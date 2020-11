A.B. 12:39 Calcio femminile: serie C ferma fino al 3 dicembre Il campionato nazionale che vede tra le protagoniste la Sassari Torres è stato sospeso. Slitta ancora il ritorno in campo delle ragazze di mister Salvatore Arca che, all’inizio di questa settimana, erano tornate ad allenarsi dopo due settimane di stop imposte dalla positività di tre giocatrici al Covid-19



Commenti SASSARI - Il Dipartimento Calcio femminile, preso atto del protrarsi dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, recepito quanto emanato in tal senso dal Consiglio dei ministri con il Dpcm, avuto particolare riguardo al mantenimento, per quanto possibile, della regolarità della stagione sportiva ma, soprattutto, per garantire la massima serenità a calciatrici, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto delle leggi vingenti, tenuto conto che, nel privilegiare la tutela della salute, appare difficile consentire lo spostamento tra le diverse Regioni, soprattutto verso quelle considerate a maggior rischio di diffusione dei contagi (le cosiddette “zone rosse” e “arancioni”), e che l’aggiornarsi delle criticità territoriali vede aumentare il numero delle regioni a rischio, ha deciso di sospendere fino a giovedì 3 dicembre l'attività agonistica (Serie C e Coppa Italia), che vede tra le protagoniste anche la Sassari Torres. Questo, fermo restando l’adeguamento a eventuali, ulteriori decisioni che potrebbero essere prese dal Governo.