Lavoras, 126 assunzioni a Sassari

Il Comune di Sassari ha pubblicato l'avviso di selezione per l'assunzione di 126 persone a tempo determinato per otto mesi con contratto part-time di venti ore settimanali, attraverso il programma Lavoras. Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno compilare il form pubblicato sul sito internet di SardegnaLavoro, nella sezione "Servizi online per i cittadini/cantieri". Nello stesso sito, è consultabile il "Vademecum per l'accesso ai servizi online". Non saranno ammesse le domande trasmesse con modalità diverse. Per supporto nella compilazione della candidatura è possibile telefonare al numero 070/779090 o inviare una e-mail all'indirizzo web aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it.