Un successo lo streaming di Suor Angelica Oltre 3400 visualizzazioni dell'opera di Giacomo Puccini andata in scena nello scorso fine settimana nel Teatro Comunale di Sassari e trasmessa in diretta sul sito internet dell'Ente concerti "Marialisa de Carolis"







Il successo dell’iniziativa ha premiato la decisione della Direzione artistica, che ha voluto fortemente mantenere le tre recite e proporle gratuitamente. Lo streaming ha raggiunto tutto il mondo: infatti, sono stati registrati accessi dagli Stati Uniti e da tutta Europa (dalla Spagna alla Svezia, dall’Irlanda alla Francia e alla Germania). Il pubblico ha potuto apprezzare non soltanto l’alta qualità dello spettacolo (uno dei pochi in Italia proposti con scene e costumi e non in semplice forma di concerto), ma anche la suggestiva testimonianza delle maestranze e dei tecnici che al termine dell’opera, nel silenzio assoluto, hanno occupato la platea, sottolineando così il difficile momento della cultura in Italia.



Ai contatti durante lo streaming si sono aggiunte le quasi 400 visualizzazioni sul canale YouTube dell’Ente concerti, dove lo spettacolo sarà disponibile fino a venerdì 20 novembre. Inoltre, va segnalata l’attenzione rivolta all’iniziativa dell’Ente concerti dai mass media (lo streaming gratuito da Sassari è stato citato su “La Repubblica” e in una lettera al “Corriere della Sera” dalla prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano) e i numeri raggiunti dalla pagina Facebook dell’Ente concerti, che in pochi giorni ha incrementato gli accessi fino a superare quota 4mila follower.



