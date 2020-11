Red 22:03 In giro di notte: sanzioni a Ossi e Uri Venerdì notte, contravvenzioni per non aver rispettato l’obbligo di permanere in casa tra le 22 e le 5. Provvidenziale l'intervento dei miliatri



Commenti OSSI – Venerdì notte, contravvenzioni per non aver rispettato l’obbligo di permanere in casa tra le 22 e le 5. La violazione del Dpcm del 3 novembre è stata sanzionata dai Carabinieri della Stazione di Ossi a un 40enne disoccupato e dai militari della Stazione di Uri a due ragazzi, rispettivamente di ventinove e diciannove anni.